Стремоусов: в Херсонской области предотвратили теракт перед референдумом

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о предотвращении теракта по подрыву ЛЭП перед референдумом.

22 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём официальном пресс-релизе заявил, что в регионе были предотвращены действия украинских диверсантов.

Стремоусов уточнил, что группа диверсантов под руководством ВСУ планировала совершить несколько терактов в Херсонской области, в частности подорвать линии электропередачи, а также совершить ряд других действий для создания паники среди мирного населения региона перед проведением референдума о вхождении в состав России.