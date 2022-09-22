Стремоусов: в Херсонской области предотвратили теракт перед референдумом
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о предотвращении теракта по подрыву ЛЭП перед референдумом.
22 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём официальном пресс-релизе заявил, что в регионе были предотвращены действия украинских диверсантов.
Стремоусов уточнил, что группа диверсантов под руководством ВСУ планировала совершить несколько терактов в Херсонской области, в частности подорвать линии электропередачи, а также совершить ряд других действий для создания паники среди мирного населения региона перед проведением референдума о вхождении в состав России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: в результате обмена Россия вернула Киеву военных преступников
Латвия прекращает выдачу рабочих виз и продление ВНЖ гражданам РФ и Беларуси
Боррель заявил, что ЕС не будет ввязываться напрямую в конфликт на Украине
Тающий снег на Эвересте: в чем причина неожиданного явления
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие