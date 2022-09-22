Reuters: Эрдоган проведёт совещание по работе карт «МИР» в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган должен провести рабочее совещание, посвящённое работе российских карт "Мир" на территории его страны.
Журналисты американской газеты Reuters сообщают, что в грядущую пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган проведёт рабочее совещание, нга котором он и высокопоставленные турецкие чиновники обсудят работу российских карт на платёжной системе "Мир" в Турции.
Накануне стало известно, что крупнейшие банки Турции, Казахстана и Вьетнама прекратили обслуживание российских карт "Мир" без всяких анонсов и объяснений видимых причин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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