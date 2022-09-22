Reuters: Эрдоган проведёт совещание по работе карт «МИР» в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган должен провести рабочее совещание, посвящённое работе российских карт "Мир" на территории его страны.

Журналисты американской газеты Reuters сообщают, что в грядущую пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган проведёт рабочее совещание, нга котором он и высокопоставленные турецкие чиновники обсудят работу российских карт на платёжной системе "Мир" в Турции.

Накануне стало известно, что крупнейшие банки Турции, Казахстана и Вьетнама прекратили обслуживание российских карт "Мир" без всяких анонсов и объяснений видимых причин.