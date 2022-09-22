Flightradar: вертолёты США «Черные ястребы» летят в Одессу через Румынию

Мониторинговый сервис Flightradar сообщает, что американские боевые вертолёты летят в Одессу.

22 сентября агентство Flightradar сообщило, что три вертолёта вооружённых сил США UH-60 Black Hawk "Чёрный ястреб" летят в сторону украинской Одессы через воздушное пространство Румынии. Известно, что вертолёты сопровождают американский грузовой самолёт, который прикрывает воздушное судно США со средствами радиоэлектронной борьбы.

Примечательно, что в минувшем августе этот же американский самолёт со средствами РЭБ кружил над Чёрном морем рядом с Румынией, подлетая к Одессе, но не пересекая её границ.