Flightradar: вертолёты США «Черные ястребы» летят в Одессу через Румынию

Мониторинговый сервис Flightradar сообщает, что американские боевые вертолёты летят в Одессу.

22 сентября агентство Flightradar сообщило, что три вертолёта вооружённых сил США UH-60 Black Hawk "Чёрный ястреб" летят в сторону украинской Одессы через воздушное пространство Румынии. Известно, что вертолёты сопровождают американский грузовой самолёт, который прикрывает воздушное судно США со средствами радиоэлектронной борьбы.

Примечательно, что в минувшем августе этот же американский самолёт со средствами РЭБ кружил над Чёрном морем рядом с Румынией, подлетая к Одессе, но не пересекая её границ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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