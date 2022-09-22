Тающий снег на Эвересте: в чем причина неожиданного явления

О том что на Эвересте очень холодно и разреженный воздух известно всем. Еще многие знают, что с высоты 5 км в горах снег не тает даже на экваторе.

Значит на Эвересте никакого таяния заведомо не должно быть, но происходит неожиданное для ученых, снег на высочайшей вершине растает.

Кажущийся парадокс разрешила система автоматических высотных метеостанций. Фиксация повышенного уровня радиации мало кого удивила, все же высоко и разреженная атмосфера хуже гасит космические лучи.

Но уровень теплового излучения от Эвереста нередко превышал то количество тепла, которое было получено от Солнца. Но ученые разрешили эту загадку.

Согласно созданной модели крупнейшие горные хребты выступают наподобие микроволновок, за счет отражения от снега и льда солнечного излучения. То есть, высочайшие горы планеты могут обогревать себя в ясные солнечные дни, что и приводит к таянию снега.