Лукашенко заговорил на китайском языке

Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с Ян Цзяньцяном на китайском языке.

В четверг, 22 сентября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с вице-президентом китайской корпорации Citic Construction Co., Ltd Ян Цзяньцяном, в ходе которой продемонстрировал владение китайским языком.

В конце встречи Цзяньцян передал Лукашенко самые наилучшие пожелания от руководства корпорации и отметил, что в Китае у белорусского лидера много поклонников, на что президент ответил «谢谢», чем выразил свою благодарность за тёплые слова не только Citic Construction, но и всему китайскому народу.