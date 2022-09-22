Лукашенко заговорил на китайском языке
Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с Ян Цзяньцяном на китайском языке.
В четверг, 22 сентября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с вице-президентом китайской корпорации Citic Construction Co., Ltd Ян Цзяньцяном, в ходе которой продемонстрировал владение китайским языком.
В конце встречи Цзяньцян передал Лукашенко самые наилучшие пожелания от руководства корпорации и отметил, что в Китае у белорусского лидера много поклонников, на что президент ответил «谢谢», чем выразил свою благодарность за тёплые слова не только Citic Construction, но и всему китайскому народу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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