Гроб с телом Пускепалиса понесли к церкви под громкие аплодисменты

Сегодня прощаются с известным актёром и режиссёром Сергеем Пускепалисом. Артист попал в смертельное ДТП в Ярославльской области, когда вёз гуманитарную помощь на Донбасс.

Гроб с телом актера Сергея Пускепалиса понесли на руках к храму на отпевание. Присутствующие траурной церемонии простились с артистом громкими аплодисментами.

Прощание с актёром состоялось и в Волковском театре Ярославля, где Пускепалис трудился в качестве художественного руководителя. У храма искусства работала бригада скорой помощи, так как скорбящим могло стать плохо.

Присутствующие не могли успокоиться от рыданий. Сергей Пускепалис погиб в возрасте 56 лет.

Звезда экрана попал в автокатастрофу. Он вез гуманитарную помощь на Донбасс. Кроме груза, который везли в авто, актёр намеревался отдать на нужды бойцов ВС и транспортное средство.