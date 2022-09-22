Гроб с телом Пускепалиса понесли к церкви под громкие аплодисменты
Сегодня прощаются с известным актёром и режиссёром Сергеем Пускепалисом. Артист попал в смертельное ДТП в Ярославльской области, когда вёз гуманитарную помощь на Донбасс.
Гроб с телом актера Сергея Пускепалиса понесли на руках к храму на отпевание. Присутствующие траурной церемонии простились с артистом громкими аплодисментами.
Прощание с актёром состоялось и в Волковском театре Ярославля, где Пускепалис трудился в качестве художественного руководителя. У храма искусства работала бригада скорой помощи, так как скорбящим могло стать плохо.
Присутствующие не могли успокоиться от рыданий. Сергей Пускепалис погиб в возрасте 56 лет.
Звезда экрана попал в автокатастрофу. Он вез гуманитарную помощь на Донбасс. Кроме груза, который везли в авто, актёр намеревался отдать на нужды бойцов ВС и транспортное средство.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Flightradar: вертолёты США «Черные ястребы» летят в Одессу через Румынию
Пресс-служба Кремля опровергла слухи о планах мобилизовать миллион резервистов в ВС России
Боррель заявил, что ЕС не будет ввязываться напрямую в конфликт на Украине
Малахов впервые появился на публике с сыном, которого скрывает от постороних глаз
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие