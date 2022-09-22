Delfi: Латвия прекратит выдавать долгосрочные рабочие визы и ВНЖ россиянам и белорусам
Сейм Латвии утвердил поправки в Иммиграционный закон, прекратив выдавать долгосрочные рабочие визы и ВНЖ гражданам России и Беларуси.
22 сентября прибалтийский новостной интернет-портал, со ссылкой на Сейм Латвии, сообщил о внесении изменений в Иммиграционный закон, которые вступят в силу с 1 сентября 2023 года.
Отмечается, что согласно внесённым в закон изменениям, граждане России и Беларуси больше не смогут получать долгосрочные рабочие визы, так как «новых работников из этих стран Латвия больше не ждёт.
Помимо прочего, поправки коснутся и тех, кто получил вид на жительство в Латвии благодаря финансовым инвестициям в экономику государства – решением сейма данная категория граждан лишается возможности продления ВНЖ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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