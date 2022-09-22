Пересылка детей по почте, как предприимчивые американцы придумали экономить

Принятый в 1913 году в Соединенных Штатах закон о почте разрешал пересылать любую живность массой не превышающей 50 фунтов до дома адресата.

Законодатели и почтовики предполагали, что принятое решение стимулирует пересылку кур, гусей и другой домашний скот, вплоть до коз, посредством их транспортировки товарными почтовыми вагонами.

И перевозки действительно увеличились. Но предприимчивые американцы быстро нашли удивительную лазейку, позволяющую получить немалую экономию.

В законе не было указано какую живность массой до 50 фунтов НЕЛЬЗЯ посылать почтой. Дети, они ведь тоже живность. И возразить против этого факта нельзя. А пересылка стоила гораздо дешевле железнодорожного билета.

И родители начали отправлять почтовыми отправлениями детей к бабушкам, разведенные супруги один к другому, а нагулявшие ребенка дамочки незаконных наследников нередко отправляли ничего не подозревающим отцам.

А чтобы дети были доставлены адресатам в целости и сохранности они ехали в купе с почтальоном под его присмотром. Закон запрещающий пересылку детей по всей территории США приняли лишь в 1920 году.