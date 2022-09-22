Минздрав Беларуси разъяснил изменения в противопоказаниях к вождению

В Минздраве рассказали об изменениях в противопоказаниях к управлению автомобилем, принятых в соответствии с обновленным Законом «О дорожном движении».

22 сентября Министерство здравоохранения разъяснило какие заболевания теперь не являются противопоказаниями к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, моторными маломерными судами, принятых в соответствии с обновленным Законом «О дорожном движении».

Согласно принятым изменениям, белорусские автомобилисты, страдающие онкологическими заболеваниями, теперь имеют полное право продолжать управление транспортными средствами, также сахарный диабет не является противопоказанием к вождению для водителей, управляющих мотоциклами, мопедами, автомобилями категории «В», в том числе с прицепом.

В Минздраве отметили, что требования к зрению, слуху, работе вестибулярного аппарата в рамках медицинского освидетельствования для подтверждения годности к управлению транспортными средствами для водителей и судоводителей по-прежнему остались неизменными.