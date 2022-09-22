Strider Technologies утверждает, что Китай нанял ученых из ведущей ядерной лаборатории США для разработки оружия
Согласно докладу Strider Technologies, Китай нанял как минимум 154 ученых из США, в том числе для разработки военных технологий, угрожающих национальной безопасности Америки.
В документе говорится, что эти ученые около 20 лет работали в ведущей американской лаборатории, деятельность которой спонсировало правительство США.
Авторы доклада утверждают, что ученые из Китая при содействии своего правительства попадали на работу в Лос-Аламосскую национальную лабораторию. Именно там впервые разработали ядерное оружие.
Впоследствии многих из них вернули в Китай, где они оказывают помощь в развитии технологий проникающих боеголовок, гиперзвуковых ракет, беспилотников и бесшумных подводных лодок.
За участие в соответствующих программах Китай платил ученым до 1 млн долларов. Их привлекали в рамках так называемых «программ талантов», предназначенных для возвращения китайских исследователей в КНР.
Грег Левеск, соучредитель Strider и ведущий автор отчета подчеркивает, что подобные действия являются прямой угрозой национальной безопасности США.
В американской разведке считают, что Китай использует «программы талантов», чтобы изучать технологии США и создавать реальную угрозу для страны.
Еще в 2020 году директор ФБР Кристофер Рэй говорил, что подобные программы позволяют Китаю платить ученым из университетов США за то, чтобы они тайно передавали КНР свои знания и результаты исследований, оплаченных из американского бюджета.
Опубликовано: Светлана Репина
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