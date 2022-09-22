Пресс-служба Кремля опровергла слухи о планах мобилизовать миллион резервистов в ВС России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью слухи о планах призвать миллион граждан страны в ряды Вооруженных сил.

Издание "Новая газета.Европа" сообщила, что пропущенный в указе о частичной мобилизации пункт, позволяет призвать в армию до одного миллиона резервистов. На просьбу журналистов прокомментировать эту информацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков однозначно назвал ее враньем.

"Это ложь", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что сайт "Новая газета.Европа" создан эмигрировавшими из России сотрудниками "Новой газеты". В середине сентября Роскомнадзор заблокировал этот ресурс.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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