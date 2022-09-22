В Индии заявили о неизменности позиции по Украине после объявления мобилизации в России
В МИД Индии заявили о неизменности позиции по украинскому вопросу после объявления частичной мобилизации на территории РФ.
22 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи в своём пресс-релизе прокомментировал как изменилось отношение индийской стороны к конфликту на Украине после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации.
Багчи заявил, что позиция Индии остаётся неизменной, и единственным способом разрешения данной конфликтной ситуации индийское правительство видит лишь возвращение к проведению мирных переговоров и немедленное прекращение боевых действий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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В Индии заявили о неизменности позиции по Украине после объявления мобилизации в России
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