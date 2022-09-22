Армия Украины обстреляла населенный пункт в Курской области
Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Елизаветовка в Курской области.
В своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что украинская армия обстреляла из минометов село Елизаветовка, расположенного недалеко от границы.
"ВСУ обстреляли из минометов село Елизаветовка в Глушаковском районе", — написал Старовойт.
С начала специальной операции в Украине это уже пятый случай обсела этого села.
Опубликовано: Максим Алексеев
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