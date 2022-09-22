Армия Украины обстреляла населенный пункт в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Елизаветовка в Курской области.

В своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что украинская армия обстреляла из минометов село Елизаветовка, расположенного недалеко от границы.

"ВСУ обстреляли из минометов село Елизаветовка в Глушаковском районе", — написал Старовойт.

С начала специальной операции в Украине это уже пятый случай обсела этого села.