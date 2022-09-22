Дочь Че Гевары напомнила, чем обязан мир русскому народу

Алейда Гевара назвала глупыми европейских политиков, которые вводят санкции против России.

Старшая дочь легендарного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда назвала "одними из самых глупых" европейских политиков, которые вводят против России санкции.

"Это самые глупые люди, которых когда-либо я видела в своей жизни, это честно вам говорю", - заявила Алейда Гевара в интервью РИА Новости.

По ее словам, Россия больше не СССР, и европейские государства должны поддерживать с РФ дружеские и партнерские отношения. Но вместо этого они "настолько грубы и настолько глупы, что ищут врагов", отметила дочь революционера.

Гевара считает, что так происходит из-за незнания Европой истории русского народа и забвения его побед. "Мы обязаны русскому народу тем, что мир стал лучше. Если бы не он, то что было бы с миром после Гитлера?" - подчеркнула она.

На вопрос, считает ли Алейда, что Европа и США сами себе вредят, вводя санкции против РФ санкции, дочь кубинского революционера ответила убедительно. По ее мнению, они наносят" сокрушительный удар" сами себе и "то, что они делают, абсурдно".