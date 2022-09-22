МИД Китая призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров о мире
Глава внешнеполитического ведомства Китая призвал Москву и Киев к возобновлению диалога без предусловий.
В ходе встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не будет подливать масла в огонь, а предпримет усилия для нормализации отношений между Россией и Украиной, прекращения огня и начала переговоров о мире.
"Ситуация в Украине усугубляется, затягивается и расширяется. Последствия с каждым днем становятся все более негативными. В этой ситуации главным приоритетом для Китая становится прекращение огня. Москва и Киев должны возобновить диалог", — заявил дипломат.
Ван И подчеркнул, что Китай приветствует инициативы ЕС и других европейских стран, направленные на достижение мира.
Опубликовано: Максим Алексеев
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