МИД Китая призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров о мире

Глава внешнеполитического ведомства Китая призвал Москву и Киев к возобновлению диалога без предусловий.

В ходе встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не будет подливать масла в огонь, а предпримет усилия для нормализации отношений между Россией и Украиной, прекращения огня и начала переговоров о мире.

"Ситуация в Украине усугубляется, затягивается и расширяется. Последствия с каждым днем становятся все более негативными. В этой ситуации главным приоритетом для Китая становится прекращение огня. Москва и Киев должны возобновить диалог", — заявил дипломат.

Ван И подчеркнул, что Китай приветствует инициативы ЕС и других европейских стран, направленные на достижение мира.