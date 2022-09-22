Никто из звёзд не приехал проститься с Сергеем Пускепалисом кроме Мерзликина и Стёпина

Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе 20 сентября. Коллеги тут же посвятили актеру трогательные строки. Только вот никто лично не пришел проводить кинодеятеля в последний путь.

Ольга Кабо, Павел Прилучный, Сергей Безруков, Равшана Куркова, Екатерина Климова и многие другие коллеги актёра по экрану и сцене, узнав о гибели Сергея Пускепалиса написали в соцсетях публикации, полные слёз.

Но кроме Андрея Мерзликина и Сергея Степина в Ярославль не приехал никто, чтобы попрощаться с погибшим коллегой.

Артисты Театра драмы имени Ф. Волкова практически все проводили своего художественного руководителя в последний путь.

Стёпин тепло отзывается о погибшем коллеге: "Он нас всех объединил не только из-за театра. Мы и семьями дружили, и в разных театрах вместе работали.

Мы очень благодарны Сергею за все то, что он для нас сделал. И для театров Москвы, Ярославля, Саратова. Он всегда становился душой спектакля, который ставил. Его любили и в администрации театров, и среди актеров".

Попрощаться со своим кумиром пришли поклонники, которые отстояли несколько часов в очереди, чтобы занести цветы в театр.