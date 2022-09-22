Генштаб России: на некоторые должности могут быть мобилизованы женщины
В Генеральном штабе России пояснили, что женщины могут быть мобилизованы на должности медработников, но потребность в них минимальная.
Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Российской Федерации контр-адмирал Владимир Цимлянский, комментируя указ президента о частичной мобилизации, сообщил, что к должностям, которые могут замещаться женщинами, относятся медработники.
Владимир Цимлянский подчеркнул, что такие должности имеются, но потребность в них минимальная.
Опубликовано: Максим Алексеев
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