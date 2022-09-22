Генштаб России: на некоторые должности могут быть мобилизованы женщины

Диетолог Кайла Гарритано рассказала, как правильно готовить ужин для похудения

Голодание – далеко не лучший способ похудеть, к тому же вредный для здоровья. Поэтому не стоит отказываться от ужина, просто нужно готовить его правильно.

Подробнее...