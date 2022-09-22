Более 10 тысяч призывников прибыли в военкоматы за первые сутки

Российский контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал о количестве призывников, которые самостоятельно прибыли в военкоматы.

В четверг, 22 сентября 2022 года, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский в пресс-релизе заявил о том, что за первые сутки частичной мобилизации в Российской Федерации самостоятельно явились в военкоматы свыше 10 000 призывников.

Цимлянский также отметил, что все мобилизованные граждане, согласно указу президента России Владимира Путина, будут ежемесячно получать денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности.