Более 10 тысяч призывников прибыли в военкоматы за первые сутки
Российский контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал о количестве призывников, которые самостоятельно прибыли в военкоматы.
В четверг, 22 сентября 2022 года, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский в пресс-релизе заявил о том, что за первые сутки частичной мобилизации в Российской Федерации самостоятельно явились в военкоматы свыше 10 000 призывников.
Цимлянский также отметил, что все мобилизованные граждане, согласно указу президента России Владимира Путина, будут ежемесячно получать денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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