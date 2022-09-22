Марин: Финляндия положит конец туристическому потоку из России
Финский премьер-министр Санна Марин утверждает, что правительство её страны намерено запретить российским туристам приезжать на свою территорию.
Вечером 22 сентября премьер Финляндии Санна Марин дала интервью местной газете Yle, где сообщила, что финское правительство уже сейчас готовит законодательную основу для запрета въезда российским туристам в Финляндию. По словам Марин, после объявления о частичной мобилизации в РФ множество российских туристов едет в Финляндию, и этому нужно положить конец.
Также Санна Марин признаёт, что прервать туристический поток для россиян будет непросто, однако финское правительство намеревается это осуществить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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