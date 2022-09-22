Генштаб ВС РФ: уехавшие за границу граждане также подлежат призыву
В Генеральном штабе Вооруженных сил России сообщили, что граждане, состоящие на учете и выехавшие за границу, также полежат призыву в рамках частичной мобилизации.
Представитель организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что граждане, состоящие на воинском учете и выехавшие в "краткосрочную поездку" за границу, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.
"Кто находится за пределами России в краткосрочной поездке и по месту жительства состоит на воинском учете, может быть призван на военную службу в рамках частичной мобилизации", — заявил Цимлянский.
Представитель Генштаба уточнил, что если граждане постоянно проживают за границей и на воинском учете не состоят, то призываться они не будут.
Опубликовано: Максим Алексеев
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