Генштаб ВС РФ: уехавшие за границу граждане также подлежат призыву

В Генеральном штабе Вооруженных сил России сообщили, что граждане, состоящие на учете и выехавшие за границу, также полежат призыву в рамках частичной мобилизации.

Представитель организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что граждане, состоящие на воинском учете и выехавшие в "краткосрочную поездку" за границу, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

"Кто находится за пределами России в краткосрочной поездке и по месту жительства состоит на воинском учете, может быть призван на военную службу в рамках частичной мобилизации", — заявил Цимлянский.

Представитель Генштаба уточнил, что если граждане постоянно проживают за границей и на воинском учете не состоят, то призываться они не будут.