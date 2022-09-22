Раиса Горбачева, женщина добившаяся любви главы СССР и ненависти большинства соотечественников

Раиса Титаренко, появившаяся на свет 5 января 1932 года в алтайском городе Рубцовске, в жизни добилась немалого, но главным ее достижением стал выход замуж за Михаила Горбачева.

Она окончила школу в Стерлитамаке с золотой медалью, после чего девушку из провинции без экзаменов приняли в МГУ на философский факультет.

В стенах университета Рая познакомилась со студентом юридического факультета Мишей Горбачевым, за которого скоропостижно вышла замуж.

Михал Сергеича после учебы отправили в Ставрополь, где его молодая супруга была принята в общество Знание лектором, а параллельно преподавателем сразу в 2 ВУЗа.

В 1967 году Раиса Горбачева защищает кандидатскую работу по философии имея тем крестьянский быт. С 1978 года женщина читает лекции по философии, видимо о прекрасном быте советских крестьян, в МГУ.

В 1985 году ее супруга избирают генсеком КПСС, Раиса Максимовна начинает везде ездить вместе с мужем, редкая программа Время обходится без ее лица.

Она разъезжает по заграницам в шикарных нарядах, чем пробуждает откровенную ненависть у одетого во что попало простого народа. Идти работать дояркой или свинаркой, как настоящий помощник мужа в деле строительства коммунизма, Горбачева не желает.

Так она и не попробовала нищеты, на которую обрекла вместе с мужем многих соотечественников.