Генштаб ВС РФ: женщины могут призвать медработниками для участия в СВО
В Генштабе ВС РФ рассказали о том, на какие должности могут быть мобилизованы женщины для участия в СВО.
22 сентября российский контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал о том, какие должности могут замещаться женщинами в рамках указа «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Цимлянский утверждает, что женщины могут быть мобилизованы лишь в качестве медицинских работников, а также отметил, что в настоящее время потребности в данных специальностях воинско-учётных кадров нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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