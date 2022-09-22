Генштаб ВС РФ: женщины могут призвать медработниками для участия в СВО

В Генштабе ВС РФ рассказали о том, на какие должности могут быть мобилизованы женщины для участия в СВО.

22 сентября российский контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал о том, какие должности могут замещаться женщинами в рамках указа «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Цимлянский утверждает, что женщины могут быть мобилизованы лишь в качестве медицинских работников, а также отметил, что в настоящее время потребности в данных специальностях воинско-учётных кадров нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 