МИД КНР: Китай не будет наблюдать со стороны за конфликтом в Украине
Глава китайского МИДа Ван И утверждает, что Китай не будет бездействовать в ходе украинского конфликта.
Вечером четверга китайский министр иностранных дел Ван И выступил на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где публично заявил, что Китай не будет безучастно наблюдать за боевыми действиями на территории Украины, однако также Пекин не намерен усугублять уже сложившуюся ситуацию.
Ван И утверждает, что Пекин и далее продолжит прилагать все усилия для того, чтобы конфликтующие стороны вернулись за стол переговоров и завершили военные действия путём дипломатии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Освобождённый из плена солдат РФ рассказал об издевательствах со стороны ВСУ
Кадыров: крайне недоволен вчерашним обменом пленными на условиях Украины
В США арестован мужчина с наркотиками, которые могли убить 100 тысяч человек
Диетолог Кайла Гарритано рассказала, как правильно готовить ужин для похудения
Боррель заявил, что ЕС не будет ввязываться напрямую в конфликт на Украине