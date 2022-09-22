МИД КНР: Китай не будет наблюдать со стороны за конфликтом в Украине

Глава китайского МИДа Ван И утверждает, что Китай не будет бездействовать в ходе украинского конфликта.

Вечером четверга китайский министр иностранных дел Ван И выступил на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где публично заявил, что Китай не будет безучастно наблюдать за боевыми действиями на территории Украины, однако также Пекин не намерен усугублять уже сложившуюся ситуацию.

Ван И утверждает, что Пекин и далее продолжит прилагать все усилия для того, чтобы конфликтующие стороны вернулись за стол переговоров и завершили военные действия путём дипломатии.