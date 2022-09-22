Диетолог Кайла Гарритано рассказала, как правильно готовить ужин для похудения

Голодание – далеко не лучший способ похудеть, к тому же вредный для здоровья. Поэтому не стоит отказываться от ужина, просто нужно готовить его правильно.

Диетолог Кайла Гарритано предостерегает от покупки готовых блюд на вынос. Даже при сильной усталости стоит потратить немного времени и приготовить здоровый ужин.

Половину тарелки должны составлять разноцветные овощи, лучше всего – некрахмалистые, например, красный перец, цветная капуста, шпинат, брокколи.

Ужин обязательно должен содержать полезные белки, которые можно получить из куриного мяса, рыбы, яиц, бобов. На них должна приходиться четверть тарелки.

Рыбу или курицу не стоит жарить, лучше запечь их. Еще четверть тарелки отводится под коричневый рис, печеный картофель и другой здоровый крахмал.

Белую муку необходимо жестко ограничить, а размер порций – тщательно контролировать.

Хорошим решением будет греческий салат с курицей. В нем много овощей и полезных жиров, нет калорийных ингредиентов, а приготовить его можно за пару минут.

Еще один удачный вариант – запеченный лосось со спаржей. Можно приготовить жаркое из говядины или суп из индейки с кабачками.