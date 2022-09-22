Кадыров: крайне недоволен вчерашним обменом пленными на условиях Украины

Рамзан Кадыров сообщил, что его не устраивает вчерашний обмен военнопленными между Россией и Украиной, в рамках которого Киеву были переданы солдаты "Азова" (организация признана террористической в РФ).

Вечером 22 сентября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в Telegram-канале, где заявил, что он крайне недоволен вчерашним обменом военнопленными, поскольку он произошёл на условиях Украины. При этом Кадыров подчёркивает, что с ним и его соратниками никто не советовался.

Также Рамзан Кадыров уверен, что Министерству обороны не следовало менять солдат украинского нацбатальона "Азов", которые сдались в плен российским военным на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Кадыров напоминает, что эти люди являются военными преступниками.

Напомним, что в ночь на 22 сентября Россия получила 55 своих военнопленных от Киева и политика Виктора Медведчука, вернув Украине 215 солдат ВСУ, половина из которых является бойцами "Азова".