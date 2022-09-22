Рэпера Моргенштерна лишили его московской бургерной
Представители правоохранительных органов опечатали Kaif Burger музыканта, которую ранее закрыли за антисанитарию.
Сотрудники правоохранительных органов опечатали в Москве бургерную Kaif Burger, которая принадлежит рэперу Моргенштерну, признанному в России иноагентом, сообщает Рамблер.
Ранее сообщалось, что заведение было закрыто на 90 дней в связи с выявленными проверкой нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.
Решение о закрытии бургерной, которую активно рекламировал рэпер, вынес Тверской суд Москвы.
Сообщается, что данное решение можно обжаловать в апелляционном порядке.
Алишер Моргенштерн покинул Москву около года назад, сейчас рэпер проживает в Дубае.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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