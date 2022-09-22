Рэпера Моргенштерна лишили его московской бургерной

Представители правоохранительных органов опечатали Kaif Burger музыканта, которую ранее закрыли за антисанитарию.

Сотрудники правоохранительных органов опечатали в Москве бургерную Kaif Burger, которая принадлежит рэперу Моргенштерну, признанному в России иноагентом, сообщает Рамблер.

Ранее сообщалось, что заведение было закрыто на 90 дней в связи с выявленными проверкой нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Решение о закрытии бургерной, которую активно рекламировал рэпер, вынес Тверской суд Москвы.

Сообщается, что данное решение можно обжаловать в апелляционном порядке.

Алишер Моргенштерн покинул Москву около года назад, сейчас рэпер проживает в Дубае.