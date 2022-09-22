Бред Питт рассказал, кого среди актёров-мужчин считает самыми красивыми в мире

Знаменитый голливулский актёр Бред Питт поведал, кого среди коллег считает самыми красивыми мужчинами в мире. Примечательно, что себя он в список не включил.

Бред Питт назвал только 2 имени.

Актёр заявил: "Вы знаете, в актерском мире, потому что это моя повседневная работа, я сразу же обращаюсь к Полу Ньюману. Потому что он старел так изящно".

Также Питт сказал о Ньюмане, умершем в 2008 году, много тёплых слов. Актёр считает покойного коллегу особенным, щедрым и добрым человеком.

Пол Ньюман 8 раз был номинантом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль, но выиграл всего 1 раз.

Также Питт признался, что считает красивым Джорджа Клуни, но это не мешает актерам постоянно ссорится. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".

Ранее сообщалось, что Джордж Клуни обрёл статус самого желанного мужчины Голливуда. Об этом сообщает "Рамблер"