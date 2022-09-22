Санна Марин: транзит россиян через территорию Финляндии должен быть остановлен

Премьер-министр Финляндии заявила, что транзит россиян через территорию страны должен быть остановлен.

Выступая на пресс-брифинге премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство работает над юридическим обоснованием пресечения транзита россиян через территорию страны.

"Задача правительства предельно ясна. Туризм россиян, как и транзит через территорию Финляндии должен быть остановлен", — сказала Марин.

Премьер Финляндии рассказала, что правительство уже заслушало канцлера юстиции Туомаса Пёюсти по юридической стороне планируемых ограничений.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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