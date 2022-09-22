Санна Марин: транзит россиян через территорию Финляндии должен быть остановлен

Эрдоган заявил, что Турция хочет покупать американский газ и распределять его по Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может покупать в США больше газа и распределять его по странам Европы, которые борются с энергетическим кризисом.

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