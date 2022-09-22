Кадыров осудил обмен командиров «Азова» на Медведчука

Чеченский лидер Рамзан Кадыров дал оценку прошедшему на украинских условиях обмену пленными между Москвой и Киевом.

22 сентября глава Чеченской Республики написал в своём Telegram-канале сообщение, где выразил своё недовольство тем, что высшее руководство Министерства обороны РФ и ФСБ не посоветовалось «с нами, активными участниками спецоперации».

Кадыров уверен, что совершение обмена на условиях киевского режима является неправильным решением, так как «передача даже одного азовского террориста должна быть неприемлемой» после всех военных преступлений, которые они совершили.