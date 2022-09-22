Таиланд снимает все ограничения на въезд в страну для туристов
В Таиланде с 1 октября этого года отменяется требование ПЦР-тестов или сертификатов вакцинации для въезжающих в страну иностранных граждан.
В четверг, 22 сентября 2022 года, таиландская газета The Bangkok Post, со ссылкой на Министерство здравоохранения, сообщило о том, что в Таиланде с 1 октября этого года все введённые из-за пандемии ограничения отменяются.
Отмечается, что после вступления в силу постановления Минздрава Таиланда, всем туристам, желающим посетить страну, не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации, а также делать ПЦР-тестирование.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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