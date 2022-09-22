Рамзан Кадыров выразил недовольство условиями обмена военнопленными с Украиной

Глава Чечни заявил, что обмен военнопленными был выполнен на украинских условиях и это неправильно.

В своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал, что признанных террористов и преступников нельзя было обменивать на военнослужащих.

"Я понимаю, что в Министерстве обороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что преступников, признанных террористами, нельзя было обменивать на военнослужащих. Мы выполнили обмен на условиях Украины. Это неправильно", — написал Кадыров. 

Рамзан Кадыров подчеркнул, что считает ошибкой передачу Украине даже одного бойца батальона.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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