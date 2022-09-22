Британцы похвалили Бориса Джонсона за первые слова правды о Путине

Жители Великобритании положительно высказались о Борисе Джонсоне, который в результате оговорки похвалил российского президента.

22 сентября экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выступил на встрече перед своими сторонниками, где публично заявил, что благодарен Владимиру Путину за то, как он руководит своей страной. Позднее Джонсон признался, что оговорился и на самом деле имел в виду Владимира Зеленского.

Тем не менее, после слов Бориса Джонсона о Путине в британском сегменте интернета появилось множество комментариев, содержание которых отражало мнение британцев о том, что бывший премьер-министр страны впервые сказал правду о президенте России.