Британцы похвалили Бориса Джонсона за первые слова правды о Путине
Жители Великобритании положительно высказались о Борисе Джонсоне, который в результате оговорки похвалил российского президента.
22 сентября экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выступил на встрече перед своими сторонниками, где публично заявил, что благодарен Владимиру Путину за то, как он руководит своей страной. Позднее Джонсон признался, что оговорился и на самом деле имел в виду Владимира Зеленского.
Тем не менее, после слов Бориса Джонсона о Путине в британском сегменте интернета появилось множество комментариев, содержание которых отражало мнение британцев о том, что бывший премьер-министр страны впервые сказал правду о президенте России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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