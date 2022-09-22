Британцы похвалили Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине
Британцы высказали одобрение Борису Джонсону, допустившему оговорку по Фрейду о лидерских качествах Владимира Путина.
22 декабря пользователи Twitter дали оценку заявлению подавшего после многочисленных скандалов в отставку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который оговорился и случайно высоко оценил лидерский качества действующего президента России Владимира Путина.
Британцы в Twitter возрадовались тому, что «истина наконец-то прозвучала из уст Джонсона», когда он, подобно американскому президенту Байдену, совершил неожиданную для себя оговорку по Фрейду.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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