Урсула фон дер Ляйен: Россия хочет стереть Украину с карты мира

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что правительство России намерено полностью уничтожить Украину силами армии.

Вечером 22 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что по её мнению Россия намеревается стереть Украину со всех мировых карт, полностью уничтожив украинское государство. Фон дер Ляйен утверждает, что именно по этой причине Брюссель и партнёры Евросоюза хотят нарастить поддержку Киева.

В тот же день представитель Главного управления разведки при украинском Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что армия России способна применить ядерное оружие в Украине по приказу.