Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия намерена стереть Украину с карты мира

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы намеревается стереть Украину с карты мира.

22 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своём официальном пресс-релизе сделала громкое заявление, обвинив Российскую Федерацию в стремлении стереть Украину с карты мира.

Дер Ляйен также пообещал, что все страны-участницы Европейского союза продолжат оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь киевскому режиму, тем самым затягивая конфликт.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 