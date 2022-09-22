Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия намерена стереть Украину с карты мира
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы намеревается стереть Украину с карты мира.
22 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своём официальном пресс-релизе сделала громкое заявление, обвинив Российскую Федерацию в стремлении стереть Украину с карты мира.
Дер Ляйен также пообещал, что все страны-участницы Европейского союза продолжат оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь киевскому режиму, тем самым затягивая конфликт.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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