Эрдоган заявил, что Турция хочет покупать американский газ и распределять его по Европе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может покупать в США больше газа и распределять его по странам Европы, которые борются с энергетическим кризисом.
Во время своей поездки в Нью-Йорк Эрдоган сказал группе бизнесменов из США, что Турция хочет увеличить закупки газа в Америке на более выгодных условиях.
Однако возможности Турции в плане реэкспорта газа в Европу ограничены, хотя США являются крупнейшим поставщиком СПГ в эту страну.
Через территорию Турции проходит Трансанатолийский газопровод, который идет также через Грецию, а затем соединяется с магистралью, идущей в Италию.
Турция покупает газ не только в США, но еще в России, Алжире, Азербайджане, поставляя его по отдельным трубопроводам в Болгарию и Грецию.
Он также призвал США отменить повышенные тарифы на турецкий алюминий и сталь, которые были введены во времена правления Трампа.
Еще одно предложение Эрдогана касалось устранения барьеров для продажи оружия. Он отметил, что это сказывается на безопасности НАТО.
В последнее время между Турцией и США возникало немало спорных вопросов, в том числе по поводу приобретения Анкарой российской системы противоракетной обороны.
Опубликовано: Светлана Репина
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