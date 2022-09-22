Новое исследование показало разрушительные последствия COVID-19 для мозга
В журнале Nature Medicine опубликованы результаты исследования, которое показало повышенный риск повреждений мозга после COVID-19.
Исследование проведено Медицинской школой Вашингтонского университета. Его целью была оценка здоровья мозга при 44 различных расстройствах.
Как оказалось, мозговые и неврологические нарушения на 7% чаще встречаются у людей, переболевших коронавирусом, в сравнении с теми, кто не был заражен.
Старший автор исследования доктор Зияда Аль-Али отмечет, что рее изучались данные только госпитализированных пациентов.
Новое исследование охватывало людей, которым потребовалась госпитализация из-за коронавируса, а также тех, кто не был в больнице.
Самый распространенный симптом после COVID – нарушение памяти, так называемый «мозговой туман». После коронавируса его вероятность возрастает на 77%.
Вероятность ишемического инсульта, вызванного тромбами после COVID, возрастает на 50%, судороги встречаются на 80% чаще.
На 43% увеличивается риск нарушений психического здоровья, например, повышенной тревожности или депрессии. Головные боли после коронавируса появляются на 35% чаще, а двигательные расстройства – на 42%.
Опубликовано: Светлана Репина
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