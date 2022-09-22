Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан грозят тюремным сроком гражданам, которые поедут воевать за Россию на Украину

Узбекистан и Кыргызстан напоминают своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории другой страны существует риск лишения свободы, сообщает Asia.inform.

Одним из стимулов воевать на стороне России является упрощение процедуры получения гражданства этой страны для иностранцев. Подать заявку на них можно после одного года службы в российской армии.

"Посольство Кыргызстана в России предостерегает своих граждан, временно находящихся на территории России, от участия в вооруженных конфликтах или боевых действиях на территории других стран, для которых предусмотрена уголовная ответственность", — говорится в сообщении.

В Кыргызстане за такие действия предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы в сочетании с конфискацией имущества.

С аналогичным заявлением в тот же день выступило посольство Узбекистана. В нем говорилось, что наемничество карается сроком до 10 лет лишения свободы. В коммюнике заверялось, что "все без исключения" будут привлечены к ответственности, и призывалось "не поддаваться на провокации".

В четверг посольство Таджикистана в Москве проинформировало своих граждан об уголовной ответственности за ведение боевых действий на территории другой страны. Уголовный кодекс Казахстана также предусматривает за указанные действия лишение свободы на срок от 5 до 9 лет.

Многие из граждан Средней Азии приезжают в Россию по экономическим причинам, но узаконить ПМЖ в этой стране им очень сложно. Одна из них – служба в российской армии.

Во вторник, 21 сентября Государственная Дума проголосовала за поправки, упрощающие процедуру. Раньше гражданство можно было получить после трех лет службы в армии. После внесения изменений достаточно одного года.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, что в ближайшее время в российской столице будет создан специальный центр, который поможет Министерству обороны организовать набор иностранных граждан.