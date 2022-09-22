У берегов Израиля нашли обломки древнего корабля, который перевозил товары со всего Средиземноморья

У берегов Израиля были найдены обломки корабля, которые перевозил множество разных товаров из разных стран Средиземноморья.

Ученые говорят, что это указывает на продолжение торговли после того, как произошло исламское завоевание Святой Земли.

Затонувшее судно было сделано из ореховых деревьев и елей, на нем были контейнеры с заморскими деликатесами.

Находку относят к 7 или 8 веку нашей эры. В те времена расширялось влияние исламского правления, а Византия теряла контроль над Средиземноморьем.

Но Дебора Цвикель, морской археолог из Хайфского университета и руководитель раскопок говорит, что религиозное разделение не помешало торговле, судя по этому кораблю.

На судне нашли артефакты с Кипра, из Турции и Египта. На некоторых грузах были надписи на арабском языке, на других – символы христианской церкви.

Исследователи нашли амфоры, в которых раньше были оливки, инжир, финики, соусы. Обнаружены также личные вещи, веревки, останки крыс и жуков.

Сейчас исследователи ищут помещение, в котором можно было бы продемонстрировать корабль публике, иначе он останется на дне и будет засыпан песком.