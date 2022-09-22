В Тульской области мобилизованные резервисты получат дополнительно по 100 тысяч рублей

Призванные на военную службу жители Тульской области дополнительно получат по 100 тысяч рублей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, в соответствие с которым жители области, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации единовременно получат по 100 тысяч рублей. Аналогичную выплату получат и контрактники, которые уже участвуют в специальной операции в Украине.

В случае гибели мобилизованного резервиста или контрактника во время выполнения боевых задач его семья получит дополнительно 2 000 000 рублей.