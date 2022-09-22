В Тульской области мобилизованные резервисты получат дополнительно по 100 тысяч рублей
Призванные на военную службу жители Тульской области дополнительно получат по 100 тысяч рублей.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, в соответствие с которым жители области, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации единовременно получат по 100 тысяч рублей. Аналогичную выплату получат и контрактники, которые уже участвуют в специальной операции в Украине.
В случае гибели мобилизованного резервиста или контрактника во время выполнения боевых задач его семья получит дополнительно 2 000 000 рублей.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации
Кулеба подстрекает НАТО к началу войны с Россией
Рябков: Россия одобрила назначение Линн Трейси послом США в РФ
Генштаб ВС РФ: осенью на срочную военную службу будет призвано 120 тысяч человек
В США арестован мужчина с наркотиками, которые могли убить 100 тысяч человек