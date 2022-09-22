Венгрия спросит у своих граждан, поддерживают ли они санкции против России

В Венгрии правящая партия решила провести опрос среди жителей страны на предмет поддержки санкций Евросоюза в отношении России.

Лидер фракции партии Мате Кочиш заявил, что будут проведены национальные консультации по этому вопросу.

Он сказал, что решение о введении санкций было принято брюссельской элитой, несмотря на то, что ограничения оказывают разрушительное действие на европейскую экономику.

По его словам, нужно убедить европейских законодателей, которые принимают подобные решения, в необходимости отмены санкций.

Кочиш отметил, что консультации станут политическим инструментом, который будет использоваться в дебатах с Евросоюзом по поводу продления санкций и введения дополнительных ограничений.

Принять участие в опросе смогут все граждане Венгрии. Для этого нужно будет заполнить форму онлайн или отправить ее почтой.

С момента прихода к власти нынешнего премьер-министра Виктора Орбана в 2010 году в Венгрии неоднократно проводились такие опросы.

Оппозиционные партии и социологи постоянно критикуют этот метод, поскольку формы содержат наводящие и предвзятые вопросы.