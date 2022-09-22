Венгрия спросит у своих граждан, поддерживают ли они санкции против России
В Венгрии правящая партия решила провести опрос среди жителей страны на предмет поддержки санкций Евросоюза в отношении России.
Лидер фракции партии Мате Кочиш заявил, что будут проведены национальные консультации по этому вопросу.
Он сказал, что решение о введении санкций было принято брюссельской элитой, несмотря на то, что ограничения оказывают разрушительное действие на европейскую экономику.
По его словам, нужно убедить европейских законодателей, которые принимают подобные решения, в необходимости отмены санкций.
Кочиш отметил, что консультации станут политическим инструментом, который будет использоваться в дебатах с Евросоюзом по поводу продления санкций и введения дополнительных ограничений.
Принять участие в опросе смогут все граждане Венгрии. Для этого нужно будет заполнить форму онлайн или отправить ее почтой.
С момента прихода к власти нынешнего премьер-министра Виктора Орбана в 2010 году в Венгрии неоднократно проводились такие опросы.
Оппозиционные партии и социологи постоянно критикуют этот метод, поскольку формы содержат наводящие и предвзятые вопросы.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации
Кулеба подстрекает НАТО к началу войны с Россией
Рябков: Россия одобрила назначение Линн Трейси послом США в РФ
Генштаб ВС РФ: осенью на срочную военную службу будет призвано 120 тысяч человек
В США арестован мужчина с наркотиками, которые могли убить 100 тысяч человек