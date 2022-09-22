Генштаб ВС РФ: осенью на срочную военную службу будет призвано 120 тысяч человек
В Генеральном штабе рассказали, что в ходе осенней призывной компании в воинские части будет направлено 120 тысяч россиян.
Глава организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский в ходе осенней призывной компании планируется направить в воинские части 120 тысяч граждан страны.
Владимир Тямлинский сообщил, что это гораздо меньше, чем в прошлом году, однако этого количества будет вполне достаточно для удовлетворения потребностей силовых структур.
Контр-адмирал подчеркнул, что никто из военнослужащих срочной военной службы к участию в специальной операции в Украине привлекаться не будет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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