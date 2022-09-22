Кулеба подстрекает НАТО к началу войны с Россией

Как заявил руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба, Североатлантический альянс желает присоединиться к Украине для ведения совместных боевых действий против России.

Это заявление руководитель украинского МИД сделал в ходе своего выступления на заседании Генеральной ассамблее при Совбезе ООН. По мнению украинского дипломата, НАТО уже сейчас стремится вступить в войну с Россией, чтобы поддержать Украину.

Это провокационное заявление было сделано вскоре после того, как глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные государства, включая страны, входящие в состав Североатлантического альянса, рискуют превратиться в непосредственного участника конфликта по причине поставок оружия киевскому режиму.