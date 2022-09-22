Премьер Эстонии призвала жителей страны готовится к проблемам с энергоснабжением

Кая Каллас предупредила жителей страны о проблемам с энергоснабжением, которые могут возникнуть в результате отключения Эстонии от единой энергосистемы с Россией.

Выступая в эфире национального телевидения премьер-министр Кая Каллас предупредила жителей Эстонии о проблемах с энергоснабжением, которые могут возникнуть в результате отключения страны от единой энергосистемы БРЭЛЛ (созданная во времена СССР энергосистема, объединяющая Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву - прим. Автопарус).

"Хотя Эстония годами готовилась к десинхронизации энергосистемы, временные проблемы могут все же возникнуть", - сказала Каллас.

В 2018 году страны Балтии и Еврокомиссии подписали соглашение о синхронизации энергосетей Литвы, Латвии и Эстонии с сетями Европейского союза. Окончательный выход из энергосистемы БРЭЛЛ ожидается в 2025 году.