КНДР заявила, что никогда не продавала оружие России и не планирует этого делать
Северная Корея категорически опровергла сообщения США о том, что Пхеньян поставляет оружие России, сообщает Reuters.
В начале сентября источники в американской разведке сообщили о закупке Россией в Северной Корее "миллионов артиллерийских снарядов".
Как писало издание New York Times, поиск Россией оружия в практически отрезанной от мира Северной Корее свидетельствует об эффективности санкций и контроля над экспортом оружия в государство, которое 24 февраля начало военной спецоперации в Украине.
После появления сообщений Северная Корея заявила, что никогда не продавала оружие России и не планирует этого делать. Центральное агентство печати Кореи распространило заявление.
Анонимный представитель министерства обороны Северной Кореи заявил: "Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать".
Он добавил, что Вашингтону следует воздерживаться от неосторожных замечаний и "держать рот на замке". Северная Корея обвинила Соединенные Штаты и другие "враждебные силы" в распространении слухов "для достижения своих основных политических и военных целей".
Опубликовано: Николай Скира
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