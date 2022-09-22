КНДР заявила, что никогда не продавала оружие России и не планирует этого делать

Северная Корея категорически опровергла сообщения США о том, что Пхеньян поставляет оружие России, сообщает Reuters.

В начале сентября источники в американской разведке сообщили о закупке Россией в Северной Корее "миллионов артиллерийских снарядов".

Как писало издание New York Times, поиск Россией оружия в практически отрезанной от мира Северной Корее свидетельствует об эффективности санкций и контроля над экспортом оружия в государство, которое 24 февраля начало военной спецоперации в Украине.

После появления сообщений Северная Корея заявила, что никогда не продавала оружие России и не планирует этого делать. Центральное агентство печати Кореи распространило заявление.

Анонимный представитель министерства обороны Северной Кореи заявил: "Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать".

Он добавил, что Вашингтону следует воздерживаться от неосторожных замечаний и "держать рот на замке". Северная Корея обвинила Соединенные Штаты и другие "враждебные силы" в распространении слухов "для достижения своих основных политических и военных целей".