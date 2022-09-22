Совет Федерации предлагает сократить перечень болезней, дающих право на отсрочку от армии

С таким предложением выступила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее мнению, целый ряд заболеваний не должны рассматриваться как препятствие для призыва.

Как заявила Ковитиди, критерии годности к службе в армии необходимо пересмотреть. Сенатор полагает, что ряд заболеваний, позволяющих получать отсрочки от армии, в реальности не являются препятствием для несения службы, поэтому их необходимо исключить из соответствующего списка. В числе таких заболеваний, по мнению Ковитиди — плоскостопие и сколиоз некоторых степеней.

Депутат заявила, что в настоящее время Россия нуждается не только в добровольческой профессиональной армии, но и в увеличении резерва молодых россиян, годных к несению воинской службы. Именно поэтому перечень болезней, позволяющих избежать службы в армии, должен быть сокращен.