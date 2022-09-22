Китай пригрозил контрмерами, если его накажут за нарушение прав человека

Представитель правительства китайского Синьцзяна Сюй Гуйсян заявил журналистам, что страна готовит ответные меры на случай, если в отношении нее будут приняты меры в связи с нарушениями прав человека.

На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве рассматривается реакция на действия Китая.

Это связано с публикацией отчета Управления ООН, в котором сказано, что задержания уйгуров и прочих мусульман в Синцзяне могут считаться преступлениями против человечности.

Сюй Гуйсян сказал, что Китай не боится действий ООН и будет бороться с антикитайскими силами за справедливость.

Гуйсян возглавляет делегацию своей страны в Женеве. Китай является членом Государственного совета.

При этом дипломат признал, что ситуация с правами человека в Синцзяне нуждается в улучшении. Но он подчеркнул, что о массовых нарушениях речь не идет.

Он сказал, что Китай старается извлечь уроки из полезных мер, которые принимают в этом направлении другие страны мира.

Гуйсян также призвал расследовать катастрофы в области прав человека, совершенные западными странами, но не назвал ни одну из них.