Китай пригрозил контрмерами, если его накажут за нарушение прав человека
Представитель правительства китайского Синьцзяна Сюй Гуйсян заявил журналистам, что страна готовит ответные меры на случай, если в отношении нее будут приняты меры в связи с нарушениями прав человека.
На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве рассматривается реакция на действия Китая.
Это связано с публикацией отчета Управления ООН, в котором сказано, что задержания уйгуров и прочих мусульман в Синцзяне могут считаться преступлениями против человечности.
Сюй Гуйсян сказал, что Китай не боится действий ООН и будет бороться с антикитайскими силами за справедливость.
Гуйсян возглавляет делегацию своей страны в Женеве. Китай является членом Государственного совета.
При этом дипломат признал, что ситуация с правами человека в Синцзяне нуждается в улучшении. Но он подчеркнул, что о массовых нарушениях речь не идет.
Он сказал, что Китай старается извлечь уроки из полезных мер, которые принимают в этом направлении другие страны мира.
Гуйсян также призвал расследовать катастрофы в области прав человека, совершенные западными странами, но не назвал ни одну из них.
Опубликовано: Светлана Репина
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