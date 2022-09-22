Тайвань собирается отменить карантин для всех приезжающих
Центральный эпидемический командный центр Тайваня сообщает, что власти рассматривают возможность отмены карантина для всех, кто прибывает на остров.
В течение пандемии 2-хнедельный карантин распространялся на всех приезжающих на Тайвань. В последнее время эта мера постепенно ослаблялась.
Местные власти планируют отмену карантина и введение вместо него семидневного мониторинга состояния здоровья.
При этом с 12 сентября граждане стран, которые ранее пользовались правом безвизового въезда, снова могут приезжать на остров, не оформляя визы.
Новая схема предполагает, что путешественники должны оставаться в помещениях, где есть один санузел на человека, а также делать экспресс-тесты.
Сейчас действует трехдневный карантин с момента прибытия. После этого еще 4 дня запрещено посещение ресторанов.
Сообщается, что Гонконг также намерен отказаться от обязательного карантина для въезжающих граждан в октябре.
В то же время в Китае сохраняется требование 10-дневного карантина для каждого прибывающего в страну.
Опубликовано: Светлана Репина
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