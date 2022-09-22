Кадыров: частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что Чечня не будет принимать участия в частичной мобилизации.

В эфире чеченского национального телевидения показали репортаж, в котором сообщается, что 22 сентября Рамзан Кадыров провёл рабочее совещание с оперштабом по вопросам специальной военной операции, где публично заявил, что частичная мобилизация в Чечне осуществляться не будет.

По словам Кадырова, это связано с тем, что с начала СВО на территории Украины Чечня уже три раза перевыполнила план по поставке своих бойцов в зону вооружённых действий.