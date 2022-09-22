Патриарх Кирилл: погибшие в спецоперации за родину будут с Богом в его Царствии

Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сообщает, что участники спецоперации, которые погибнут за Родину, попадут в рай.

Патриарх Кирилл дал напутствие тем, кто отправляется в Украину и на Донбасс в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. По словам главы РПЦ, данным людям следует помнить, что погибая за родину они гарантированно попадут к Богу в его Царствие.

Также Патриарх Кирилл призвал всех участников спецоперации без страха исполнять свой воинский долг и выполнять задачи по защите отечества, поставленные верховным главнокомандующим.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 